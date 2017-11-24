Как и многие другие знаменитости, Ума Турман (Uma Thurman) пожелала в четверг счастливого Дня благодарения своим поклонникам. Звезда разместила сообщение в социальных сетях, воспользовавшись заодно и возможностью обратиться к Харви Вайнштейну и всем, кто его покрывал.

Публикация от Uma Thurman (@ithurman) Ноя 23 2017 в 12:58 PST

Обладательница «Оскара», Ума играла в фильмах «Криминальное чтиво» и «Убить Билла», которые продюсировал Харви Вайнштейн. Актриса ранее говорила, что перед тем, как высказаться, она сначала должна престать злиться из-за возрастающего списка тех, кто пережил неподобающее поведение со стороны продюсера. Теперь же она послала сообщение, достойное Невесты, персонажа Умы из картины «Убить Билла».

«Я благодарна сегодня просто за то, что живу, и всем, кого я люблю, и всем, кто нашел в себе смелость заявить о себе и защитить других», - написала она в Insta, разместив свою фотографию в образе из знаменитой картины. «Я говорила, что зла, и у меня есть на то причины #metoo, если вы еще не поняли этого по выражению моего лица. Я желаю всем счастливого Дня благодарения, кроме тебя, Харви, и тех, кто тебя покрывал».

В октябре, давая интервью Access Hollywood, актриса сказала, что давно уже не ребенок и знает, что может сказать что-либо в гневе и потом пожалеть об этом. Поэтому ей нужно было выждать и успокоиться, прежде чем говорить.

Дэрил Ханна (Daryl Hannah), игравшая вместе с Турман в картине «Убить Билла», является одной из женщин, обвинивших Вайнштейна в непристойном поведении. Однажды, как призналась Ханна, ей пришлось построить баррикаду в гостиничном номере, чтобы Харви не смог добраться до нее, пишет издание People. Она также утверждает, что Квентин Тарантино знал о таком поведении Вайнштейна. Режиссер признал, что «ему было известно достаточно, чтобы сделать больше, чем он сделал».

