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Клаудия Шиффер рассказала о "синдроме самозванца"


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В свое время она вошла в пятерку самых эффектных красавиц подиума. Но сама Клаудия Шиффер (Claudia Schiffer) уверяет, что в юности не задумывалась о модельной карьере и ее первый контракт - счастливое совпадение.

Клаудия стала звездой нового номера модного журнала Edit и в интервью рассказала, что в начале модельной карьеры испытывала так называемый "синдром самозванца".

«Должно быть, у меня несколько ангелов хранителей, потому что никогда о модельной карьере я не задумывалась. Когда ко мне обратились с предложением (подписать контракт), я думала, что обращаются не ко мне, а к моей подруге. И целый год полагала, что произошла ошибка и в конце концов они (представители модельного агентства) это поймут и отправят меня домой».

Шиффер также призналась, что испытывает нечто вроде материнских чувств к 16-летней Кайе Гербер, дочери американской супермодели Синди Кроуфорд (Cindy Crawford). «Я знала Синди с самого начала ее карьеры, в ранней молодости. И Кайя - это ее мини-версия. Не только черты лица, но голос, манеры, жестикуляция, почти все то же самое. Очень милая девочка».

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Источник фото: Globallookpress.com



0 Не нравится 0 Нравится 24.11.2017 Теги: Клаудия Шиффер

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