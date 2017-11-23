Джим Керри победил депрессию

Он стал знаменитым в 90-е, его специфическое чувство юмора нравилось многим. Но Джим Керри (Jim Carrey) признался, даже находясь на вершине славы, он сражался с тяжелой депрессией, которую теперь, как он утверждает, ему удалось преодолеть.

В интервью, опубликованном в inews, 55-летний актер сказал, что теперь он даже иногда бывает счастлив, при этом сейчас у него нет депрессии. «У меня была депрессия на протяжении многих лет. Но теперь я считаю, что если идет дождь, то рано или поздно он закончится. И вряд ли я смогу в нем утонуть».

Джим был когда-то одним из самых высокооплачиваемых актеров Голливуда, теперь актер находится в сложной ситуации в связи со смертью его бывшей подружки Катрионы Уайт, и Джим беспокоится о том, каким его запомнят. «Я далек от коммерции. Я не беспокоюсь о том, что будут говорить обо мне, когда я умру. Я только хочу, чтобы обо мне думали как о том, кто несет положительную энергию, как о ком-то приятном». Вместе с этим он не испытывает никаких сожалений по поводу своей карьеры и говорит, что доволен всем, что было.

Недавно актер выпустил документальный фильм «Джим и Энди: Другой мир», в котором рассказывает о съемках фильма «Человек на Луне» и о рисках, на которые ему пришлось пойти, чтобы сделать эту ленту.



Источник фото: Globallookpress.com