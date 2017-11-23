Армен Джигарханян госпитализирован

Только на днях друзья Армена Джигарханяна уверяли, что артист «расцвел» после расставания с женой. Но теперь ситуация резко изменилась и не в лучшую сторону. Как сообщается, Армен Борисович госпитализирован.

О госпитализации накануне сообщила пресс-секретарь Московского драматического театра Джигарханяна. «У него на фоне диабета отказали ноги. В больницу его отвез режиссер Юрий Клепиков», - цитирует даму издание Dni.Ru.

Медики пока отказываются обсуждать состояние артиста и делать какие-либо прогнозы. По предположениям журналистов, скандал с супругой стал очень сильным стрессом для 83-летнего актера, к тому же в последний месяц Армен Борисович не соблюдал привычную диету.

Кстати, ранее Виталина Цымбалюк-Романовская уже указывала на то, что Джигарханян подвергает свое здоровье риску. «Мой муж живет в театре в антисанитарных условиях, без удобств и надлежащего медицинского присмотра… Из-за тяжелой формы сахарного диабета, под воздействием стресса и скотских условий, в которых он вынужден теперь проживать, Армен Борисович, скорее всего, не в состоянии дать себе отчет в том, что с ним произошло, и нуждается в помощи и спасении».

Любопытно, что друзья артиста всего пару дней назад высказали предположение о том, что Виталина использовала некоторые медицинские препараты с целью ухудшить состояние мужа.

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Источник фото: Globallookpress.com