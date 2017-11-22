Наталья Орейро разочаровала поклонников

Звезда уругвайского кино и любимица россиян Наталья Орейро (Natalia Oreiro) старается приятно удивлять поклонников. Но получается не всегда. Недавно актриса опубликовала несколько снимков, на которых запечатлена без макияжа. Фотографии, надо признать, не самые удачные.

Публикация от club de fans de Natalia Oreiro (@natalia_oreiro_official) Ноя 20 2017 в 12:02 PST

На селфи Натали позировала со своим питомцем и на фоне пакетиков с семенами цветов. По всей вероятности, 40-летняя актриса хотела показать естественность, но ее порыв не оценили. «Ну вот неудачное фото Наташи. Жуткий цвет лица, какой-то землистый... Морщины, как будто ей не 40, а 60 лет, высушенная курага прямо», «Пересматриваю «Дикий ангел», и, конечно, контраст поразительный((( Время, куда ты несешься?» - сетовали фанаты.

Публикация от club de fans de Natalia Oreiro (@natalia_oreiro_official) Ноя 19 2017 в 11:15 PST

Впрочем, некоторые решили поддержать артистку: «Мне кажется, что мы уже "зажрались") Всем бы нам так выглядеть в 40, а то иногда и до 30 не дотягиваем».

Напомним, Орейро в мае отметила 40-летие. По словам звезды, она пока не готова к коррекции внешности с помощью пластической хирургии и планирует стареть с достоинством. При этом Натали старается придерживаться здоровой диеты: «Мы то, что мы едим. Я люблю натуральные продукты. Люблю фрукты, овощи. Я вегетарианка. Не ем мясо, но ем сыр и молочные продукты, стараюсь пить больше воды».

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