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Блэйк Шелтон получит на Рождество необычный подарок


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Блэйк Шелтон (Blake Shelton) очень придирчивый мужчина, и, как говорит его спутница Гвен Стефани (Gwen Stefani), с ним очень тяжело ходить по магазинам. Тем не менее Гвен нашла идеальный подарок для него на Рождество.

 

В вопросе выбора подарка Гвен было особенно тяжело. Что можно подарить мужчине, у которого есть все? Появившись 21 ноября на The Tonight Show в рамках продвижения своего праздничного альбома You Make It Feel Like Christmas, певица рассказала, что для Блэйка очень сложно купить что-либо, он такой большой, что для него мала даже мебель, пишет hollywoodlife.com.

Поэтому она купила на Рождество любимому… диван. Гвен призналась, что хочет, чтобы Блэйк чувствовал себя так, словно он снова оказался на своем любимом ранчо в Оклахоме. «Я поставлю диван снаружи дома, чтобы Блэйк мог сидеть на нем, когда будет жарить мясо или делать другие свои вещи», - сказала она. «Я хочу, чтобы он чувствовал себя комфортно в Лос-Анджелесе».

Недавно Блэйк был признан журналом PEOPLE самым сексуальным мужчиной 2017 года, в чем тоже имеется небольшая заслуга Гвен, так как стеснительная звезда кантри не хотела принимать неожиданный титул, и Гвен удалось уговорить Блэйка.
 



0 Не нравится 0 Нравится 22.11.2017 Теги: Блэйк Шелтон Гвен Стефани

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