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Алессандра Амбросио завершила карьеру "ангела"


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Она дефилировала на самом эффектном показе нижнего белья - шоу Victoria's Secret - 17 раз. Но все хорошее когда-нибудь кончается. Алессандра Амбросио (Alessandra Ambrosio) официально объявила о завершении сотрудничества с известным брендом. Все, "ангел" Алессандра сложила свои крылья.

 
 
 

Выступление на шоу в Шанхае в понедельник стало для Амбросио последним. О чем топ-модель с улыбкой заявила журналистам, добавив, что это «очень волнующий момент». Красавица также обмолвилась, что «немного устала от всего этого».

Теперь 36-летняя звезда намерена сосредоточиться на воспитании детей и всерьез заняться развитием карьеры в кино (недавно состоялась премьера комедии «Здравствуй, папа, Новый год! 2» с участием Амбросио). Кроме того, у Алессандры собственная линия купальников и модной одежды Ale by Alessandra.  Между прочим, два года назад издание Maxim назвало топ-модель «Самой сексуальной бизнес-леди».

Кстати, летом Амбросио уже намекала на планы по основной сфере деятельности. «Даже если я прекращу работать моделью, все равно буду ездить по миру, представляя свою линию купальников. Индия, Непал — меня привлекают дальние страны, где я раньше не была».

Ранее мы писали:

Алессандра Амбросио: «После родов у меня располнели руки». Бразильянке пришлось немало потрудиться, чтобы это скорректировать.

Алессандра Амбросио: «Не занимайтесь тем, что не нравится». По мнению звезды, лучше избегать дискомфорта.  

Алессандра Амбросио представила сына. Модель обожает младшего наследника. 

Источник фото: Globallookpress.com



0 Не нравится 1 Нравится 22.11.2017 Теги: Алессандра Амбросио

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