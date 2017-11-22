Алессандра Амбросио завершила карьеру "ангела"
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Она дефилировала на самом эффектном показе нижнего белья - шоу Victoria's Secret - 17 раз. Но все хорошее когда-нибудь кончается. Алессандра Амбросио (Alessandra Ambrosio) официально объявила о завершении сотрудничества с известным брендом. Все, "ангел" Алессандра сложила свои крылья.
Выступление на шоу в Шанхае в понедельник стало для Амбросио последним. О чем топ-модель с улыбкой заявила журналистам, добавив, что это «очень волнующий момент». Красавица также обмолвилась, что «немного устала от всего этого».
Теперь 36-летняя звезда намерена сосредоточиться на воспитании детей и всерьез заняться развитием карьеры в кино (недавно состоялась премьера комедии «Здравствуй, папа, Новый год! 2» с участием Амбросио). Кроме того, у Алессандры собственная линия купальников и модной одежды Ale by Alessandra. Между прочим, два года назад издание Maxim назвало топ-модель «Самой сексуальной бизнес-леди».
Кстати, летом Амбросио уже намекала на планы по основной сфере деятельности. «Даже если я прекращу работать моделью, все равно буду ездить по миру, представляя свою линию купальников. Индия, Непал — меня привлекают дальние страны, где я раньше не была».
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Источник фото: Globallookpress.com
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