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Сестра Шэрон Тейт про­комментировала смерть Чарльза Мэнсона


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Впервые Дебра услышала имя Чарльза Мэнсона (Charles Manson) через четыре месяца после того, как ее сестра, голливудская актриса Шэрон Тейт (Sharon Tate), была убита вместе с четырьмя другими людьми в ее собственном доме. Мэнсон умер в минувшее воскресенье. И Дебра решила высказаться.

Серийный убийца умер от естественных причин, он отбывал пожизненный срок за смерть семерых людей, убитых в течение двух дней в августе 1969 года. Он был признан ответственным за гибель Шэрон, супруги Романа Полански, которая находилась на последнем месяце беременности.

«Я помолилась за его душу», - рассказала сестра Шэрон изданию People о той минуте, когда ей позвонили из тюрьмы в воскресенье вечером, чтобы сообщить о смерти Мэнсона. Она призналась, что почти 48 лет он оставался частью ее жизни.

«Мой дух теперь меньше связан со всеми этим людьми», - сказала она, имея в виду Мэнсона и его последователей. Она также заявила, что никогда не желала ничего плохого никому из них. Когда один из них умер в 2009 году, Дебра также помолилась за его душу.

При этом женщина считает, что последователи Мэнсона должны оставаться в заточении. «Они социопаты», - говорит она. «Они не менее опасны сейчас, чем были тогда».
 

Источник фото: Globallookpress.com



0 Не нравится 0 Нравится 20.11.2017 Теги: Шэрон Тейт Чарльз Мэнсон

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