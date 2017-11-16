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Илон Маск ищет новую любовь


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Миллиардер Илон Маск (Elon Musk) подарил надежду многим девушкам, расставшись с актрисой Эмбер Херд. Ходят слухи о том, что экс-возлюбленные все еще могут быть вместе, но сам Илон признался недавно, что готов к поиску новой спутницы жизни. 

Предприниматель дал интервью изданию Rolling Stone, в котором рассказал о расставании с актрисой и о том, как тяжело ему это далось.

«Я действительно был влюблен, и мне было очень больно. Я не расставался с ней, это она рассталась со мной», - признался Илон.

Миллиардер заявил, что не против того, чтобы начать новые отношения, поскольку он не чувствует себя счастливым без любви. «Я никогда не буду счастлив в одиночестве. Но я не ищу девушку на одну ночь – мне нужны долгосрочные отношения, серьезная спутница и родственная душа».

О разрыве основателя Tesla Motors и SpaceX с голливудской звездой стало известно в августе. Ранее сообщалось, что инициатором расставания стал Илон. Якобы Маску не нравились некоторые претенциозные выходки подруги. Считается, что бизнесмен - парень с несгибаемой волей и железной дисциплиной. И довольно быстро рвет отношения с теми, кто пытается им манипулировать.  

Ранее мы писали:

Эмбер Херд нашла замену Деппу? Актриса слишком много времени проводит в обществе Илона Маска.

Эмбер Херд призналась в подделке документов. Суд над актрисой прошел в Австралии. 

Эмбер Херд обвинила Деппа в домашнем насилии. Актриса потребовала запретить Деппу приближаться к ней ближе чем на 100 ярдов. 



0 Не нравится 0 Нравится 16.11.2017 Теги: Илон Маск Эмбер Херд

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