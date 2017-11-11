 
 
 

 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

Неувядающая: Деми Мур отмечает 55-летие


0 0

Она прославилась в 80-е. И до сих пор остается одной из самых обаятельных и привлекательных в Голливуде. 11 ноября Деми Мур (Demi Moore) исполняется 55 лет. Поздравляем!

У Деми было трудное детство. Но это не помешало ей стать амбициозной девушкой, а затем дамой, знающей себе цену. Мур стала первой актрисой Голливуда, получившей гонорар в размере 10 миллионов долларов. А потом побила собственный рекорд, добившись 12,5 миллионов за «Стриптиз».

Звезда обожает эксперименты и вдохновляет своим примером других. Она снималась в роли солдата, роковой женщины, ее снимок в обнаженном виде в интересном положении для Vanity Fair стал в своем роде культовым.

Мур не раз ломала стереотипы. Ее брак с Эштоном Кутчером, который моложе актрисы на 15 лет, - тому подтверждение.

Деми не скрывает, что ей не раз приходилось сталкиваться с серьезными трудностями. После разрыва с Кутчером у звезды сдали нервы, и она оказалась в реабилитационной клинике. Недавно звезда признавалась, что лишилась двух зубов из-за стресса. Но это в прошлом. «Сегодня я одинока и счастлива», - уверяет актриса.

Ранее мы писали:

Самые эффектные фотосессии Деми Мур. Деми — не только талантливая актриса, но и просто роскошная женщина. 

Деми Мур похвасталась фигурой. Актриса тщательно следит за собой. 

Деми Мур благословила первенца Эштона Кутчера. Актриса старается поддерживать нормальные отношения с бывшим. 

Источник фото: Globallookpress.com



0 Не нравится 0 Нравится 11.11.2017 Теги: Деми Мур

Читайте также

 
Загрузка...

Обсуждение 0  

Оставить комментарий

    Kleo.ru, Проект NOX
    Дизайн — Липка и друзья 2013

    Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!

    конкурсы:

     

    Подписаться на рассылку


    Мы в социальных сетях:

    rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
     

    Что не так с этим отзывом?

    Оффтопик

    Нецензурная брань или оскорбления

    Спам или реклама

    Ссылка на другой ресурс

    Дубликат

    Другое (укажите ниже)

      OK
    Информация о комментарии отправлена модератору