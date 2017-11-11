Неувядающая: Деми Мур отмечает 55-летие

Она прославилась в 80-е. И до сих пор остается одной из самых обаятельных и привлекательных в Голливуде. 11 ноября Деми Мур (Demi Moore) исполняется 55 лет. Поздравляем!

У Деми было трудное детство. Но это не помешало ей стать амбициозной девушкой, а затем дамой, знающей себе цену. Мур стала первой актрисой Голливуда, получившей гонорар в размере 10 миллионов долларов. А потом побила собственный рекорд, добившись 12,5 миллионов за «Стриптиз».

Звезда обожает эксперименты и вдохновляет своим примером других. Она снималась в роли солдата, роковой женщины, ее снимок в обнаженном виде в интересном положении для Vanity Fair стал в своем роде культовым.

Мур не раз ломала стереотипы. Ее брак с Эштоном Кутчером, который моложе актрисы на 15 лет, - тому подтверждение.

Деми не скрывает, что ей не раз приходилось сталкиваться с серьезными трудностями. После разрыва с Кутчером у звезды сдали нервы, и она оказалась в реабилитационной клинике. Недавно звезда признавалась, что лишилась двух зубов из-за стресса. Но это в прошлом. «Сегодня я одинока и счастлива», - уверяет актриса.

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Источник фото: Globallookpress.com