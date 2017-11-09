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Стивен Сигал тоже стал участником секс-скандала


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Дни, когда жертвам приходилось молчать о сексуальных домогательствах в Голливуде, подходят к концу. Бесчисленные истории актрис и актеров о том, что происходило все эти годы вокруг съемочных площадок, становятся тому залогом. Так, актриса Порша де Росси (Portia de Rossi), которой исполнилось 44 года, обвиняет 65-летнего Стивена Сигала (Steven Seagal) в харассменте.

Актриса заявила, что много лет назад во время прослушивания Стивен Сигал расстегнул перед ней свои брюки. К счастью, Порша не стала дожидаться продолжения и благоразумно сбежала, пишет hollywoodlife.com.

«Последнее прослушивание было в офисе Стивена Сигала, - рассказывает она. - Он сказал мне, что важно, чтобы между актерами установилась особая химия и за пределами экрана, и он расстегнул свои кожаные брюки. Я закричала и позвала своего агента, которая сказала, что не знала, соответствует ли Сигал типу мужчин, которые меня привлекают».

Это не первый раз, когда Стивена обвиняют в неподобающем поведении. Так, 3 ноября актриса Джулианна Маргулис вспомнила о прослушивании, во время которого Стивен демонстрировал ей свой «ствол» в номере отеля. Ей также удалось выбраться из этой ситуации без последствий, хотя она и сама не помнит, как это сделала.

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Источник фото: Globallookpress.com



1 Не нравится 0 Нравится 09.11.2017 Теги: Стивен Сигал

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