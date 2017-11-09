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Новогоднее шоу «12 чудес»


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Хотите удивить и порадовать ребенка? Мечтаете сделать эти новогодние праздники незабываемыми? С 16 декабря приходите на шоу «12 чудес» за потрясающими эмоциями и праздничным настроением!

«12 чудес» – это красочная шоу-программа и очень добрая зимняя сказка. Представьте себе: что-то пошло не так, и 31 декабря часовая и минутная стрелка не встретились. Как же теперь наступит Новый год? Как Дед Мороз поймет, что наступило время для чудес? Главные герои нашей истории отправятся в увлекательное путешествие, чтобы разгадать все загадки времени и помочь стрелкам встретиться вновь.

 

 
 
 

Мультижанровое шоу «12 чудес» объединяет лучшие элементы шоу-программ различных жанров. Герои сказки – известные и любимые персонажи мультфильмов, кинокартин и мюзиклов. В новогоднее путешествие вместе с юными гостями отправятся Золушка, Бременские музыканты, Мэри Поппинс, Алладин и даже Джим Хоккинс из мюзикла «Остров Сокровищ»! Такого вы еще не видели!

Шоу сопровождается потрясающим живым вокалом и любимыми песнями, знакомыми и детям, и взрослым. Танцуйте, пойте, погружайтесь в сказку вместе с героями и будьте уверены – ваши дети точно не заскучают.

Необычные цирковые номера и интерактивные игры на всем протяжении шоу по-настоящему завораживают, а эксклюзивные фокусы и иллюзии потрясают воображение: этим трюкам рукоплескали зрители Монте-Карло, Лос-Анджелеса и Парижа, а секреты их выполнения не разгаданы и держатся в строжайшей тайне.

Подробнее о шоу на официальном сайте.
Стоимость билетов – от 450 рублей.
Продолжительность спектакля – 2 часа 30 минут (включая антракт 30 минут).
Без возрастных ограничений (0+).
Купить билеты он-лайн
Место проведения: Театр «Айвенго» (Концертный зал «Измайлово»).
Адрес: м. Партизанская (300 метров от метро), Измайловское ш., д. 71, корп.5.
Справки по телефону: +7 (495) 357-10-10.

 

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0 Не нравится 0 Нравится 09.11.2017 Теги: новый год праздники елка шоу

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