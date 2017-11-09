Кончаловский прокомментировал голливудские секс-скандалы

В Голливуде не утихает скандал вокруг продюсера Харви Вайнштейна. Несколько десятков известных актрис обвинили мужчину в сексуальных домогательствах, сейчас Вайнштейн, по некоторым данным, проходит курс лечения от сексуальной аддикции. А российский режиссер Андрей Кончаловский назвал шумиху вокруг действий продюсера «глупостью».

В интервью «Известиям» мэтр заявил, что бурные дискуссии по поводу сексуальных домогательств - вздор. «Что касается сексуальных домогательств вообще, то я думаю, что мир всегда стоял на этом. Если уж на то пошло, то надо сразу же судить Клинтона (бывшего президента США). С другой стороны, нам это, надеюсь, не грозит. Потому что мужчины должны приставать к женщинам, а женщины должны сопротивляться. Это все нормальная истерия и манипуляция массами».

Кончаловский добавил, что если продолжать дискуссию, то можно прийти к тому, что «надо подавать в суд на весь мужской пол».

На вопрос, возможны ли подобные скандалы в России, Андрей Сергеевич высказал предположение, что возможны. Но «в пределах Садового кольца». «Понимаете, мужчина есть мужчина, женщина есть женщина. Слава богу, мы живем в стране, где политическая корректность не дошла до абсурда», - заметил режиссер.

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Источник фото: Globallookpress.com