Кейт Хадсон о романе с Брэдом Питтом

Голливудская актриса Кейт Хадсон (Kate Hudson) сейчас влюблена и счастлива. У звезды роман с музыкантом Дэнни Фудзикавой, и пара не скрывает отношений. На днях Кейт стала гостьей телешоу Watch What Happens Live Энди Коэна, но беседа в студии шла вовсе не об увлечении Хадсон Фудзикавой.

В начале года появились сплетни о тайных свиданиях Хадсон с Брэдом Питтом (Brad Pitt). Было замечено, что на звездных церемониях актеры смотрят друг на друга так, словно они весьма близки.

Питт сплетни не комментировал, Кейт же посмеивалась. «Это были сумасшедшие слухи, - рассказала актриса Коэну. - Совершенная неправда. Я с ним (Питтом) вообще не виделась года четыре».

«Да это было безумие, но что-то в этом мне нравилось, - добавила актриса. - И на расспросы я отвечала что-то вроде: "Ну да, у нас все отлично. Наши двойняшки подрастают"». На замечание ведущего о том, что Кейт следовало бы встречаться с Питтом, актриса парировала: «Правда? Спасибо».

Напомним, в сентябре прошлого года Питт расстался с Анджелиной Джоли (Angelina Jolie), бракоразводный процесс звезд еще не закончен. По слухам, у актера недавно появилось новое увлечение.

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Кейт Хадсон снялась обнаженной. По мнению актрисы, сегодня журналы подают эротические фотосессии звезд так красиво, что глупо отказываться от шанса показать тело публике.

Источник фото: Globallookpress.com