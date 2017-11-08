Падма Лакшми подчеркнула зрелую сексуальность

Голливудские звезды не раз доказывали - после сорока лет можно и нужно выглядеть сексуальной и привлекательной. Актриса и телеведущая Падма Лакшми (Padma Lakshmi) именно так и делает.

















47-летняя Лакшми стала одной из звездных гостий приема Elton John AIDS Foundation Gala, прошедшего накануне в Нью-Йорке. Актриса появилась в черном прозрачном платье с бюстье и выглядела весьма эффектно. Наряд выгодно подчеркивал длинные ноги и изящную линию талии.

Ранее в одном из интервью Падма, бывшая супруга знаменитого писателя Салмана Рушди, заявила: «Я предпочла бы провести половину своей жизни в спортзале и есть все, что захочется, нежели сидеть, не отрывая зад, и голодать».

По словам ведущей кулинарного шоу Top Chef, она заметила замедление метаболизма еще в 30 лет. «Даже будучи в своем идеальном весе, мне приходится регулярно заниматься спортом, иначе я чувствую дискомфорт. Пусть даже это будет 10-минутная тренировка, интенсивные прыжки со скакалкой. Если не занимаюсь спортом неделю - сразу чувствую разницу. И я слишком люблю вкусную еду, а за это нужно платить».

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Источник фото: Globallookpress.com