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Дэвид Бекхэм удивил победителя Pride of Britain


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Дэвид Бекхэм (David Beckham) удивил победителя Pride of Britain Моина Юниса (Moin Younis), лично сообщив ему о том, что он получил награду, и пригласив посетить престижное мероприятие.

В Сети появилось видео о том, как Мо разговаривает с Дэвидом по телефону, а во время разговора бывший футболист притворяется, что связь прерывается, после чего заходит в комнату мужчины, пишет Hello!.

Глаза Мо наполнились слезами, когда он увидел перед собой звезду. «Я много слышал о тебе, Мо, - сказал Дэвид. - Ты потрясающий человек, который многое делает для других людей». Затем Дэвид раскрыл причину своего появления, рассказав о том, что Мо стал обладателем престижной награды.

Мо назвал этот день лучшим в своей жизни и посетовал, что не может иметь такую же идеальную прическу, как у Бекхэма.

Ежегодная премия «Гордость Британии» была учреждена газетой Daily Mirror. В рамках этого мероприятия чествуют граждан Великобритании, которые проявили отвагу в экстренной ситуации. Награды вручаются знаменитостями.



0 Не нравится 0 Нравится 08.11.2017 Теги: дэвид бекхэм

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