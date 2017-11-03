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Армен Джигарханян проводит чистку театра


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Скандал в театре Джигарханяна не утихает. Сегодня Армен Борисович намерен встретиться с представителями Департамента культуры и определить кандидатуру на роль директора его театра. Ранее супруга артиста Виталина Цымбалюк-Романовская уволилась с поста руководителя по собственному желанию.

Армен Джигарханян является президентом своего театра. Однако увольнение директора не входит в его полномочия. На прошлой неделе артист собрал труппу и заявил: «Плохие люди должны уйти из театра. Я не буду называть имен. И не собираюсь предпринимать какие-то меры, увольнять… Но, думаю, в течение 2-3-х дней эти люди сами должны принять решение».

Теперь актер направил в Департамент культуры Москвы письмо, в котором выразил недоверие исполняющей обязанности генерального директора театра Елене Гильвановой. Он также требует увольнения своих тестя и тещи (чета Цымбалюк занимает в театре должности главного инженера и начальницы швейного цеха) и заведующей литературно-драматической частью Натальи Корнеевой.

Напомним, недавно супруга Джигарханяна покинула Москву и сейчас, предположительно, находится в Тбилиси. Дама планирует вернуться после того, как «ситуация успокоится».

Армен Борисович ранее заявил: «Контраст был сильный – 50 лет, это уже почти трагедия, и мы пошли навстречу друг к другу. Но если человек вор, я утверждаю это».

Ранее мы писали:

Армен Джигарханян: «У бедных людей и эмоции небогатые». Артист считает, что финансы влияют на способность к творчеству. 

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Источник фото: Globallookpress.com



0 Не нравится 0 Нравится 03.11.2017 Теги: Армен Джигарханян

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