Жена Арарата Кещяна в шоке от подписчиков

Беременная жена Арарата Кещяна Екатерина отчитала поклонников в Сети за неподобающие комментарии. Девушка сильно разозлилась на подписчиков, активно обсуждающих пол ее второго малыша, который вот-вот должен появиться на свет.

Публикация от Катя Кещян. Москва. (@katyakeshchyan) Ноя 2 2017 в 7:36 PDT

Екатерина ждет появления второго малыша и явно не выдерживает той эмоциональной нагрузки, которая на нее обрушилась. Как уверяет девушка, ее сильно злят рассуждения подписчиков, которые желают ей родить на этот раз мальчика.

Отметим, что первенец Екатерины – дочь Ева. И подписчики, видимо, решили, что теперь не помешает и парень. «Сейчас меня смущают комментарии в моем Instahram: «Пусть, дай бог, у вас родится мальчик», «Я верю, что будет мальчик», «У них будет девочка, был бы мальчик, сказали бы…» Господа! Это что за тенденция рассуждений?» - сетует Екатерина.

Беременная женщина возмущается, почему рождение девочки считается чуть ли не браком. «Откуда в нашем обществе такое отношение к половому признаку деток? Откуда эта придирчивость?»

Екатерина отметила, что ей не понять таких рассуждений, поскольку она мать девочки. Она отмечает, что ребенок, независимо от пола, дарит всепоглощающее теплое чувство.

«Из двух клеток формируется человек! Целая система! Умная, самостоятельная, настоящее чудо природы! Это происходит внутри женщины и без чьих-либо вмешательств. Вы только представьте! И, учитывая рассказы многодетных мам, это не просто интерес со стороны, а искреннее отношение к этому вопросу. Неужели хотя бы ценность здоровья этого маленького человечка не выше его полового признака? Как-то печально-поверхностно живем, товарищи. Только не говорите, что вы не замечали подобного отношения окружающих к будущим деткам».