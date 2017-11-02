Шэрон Стоун отказалась от пластики

В марте актриса Шэрон Стоун (Sharon Stone) отметит 60-летие. Но звезда полагает, что в этом нет ничего страшного. Знаменитость в прекрасной форме и не отказывается от эффектных фотосессий. Недавно Шэрон стала звездой журнала Haute Living и объяснила, почему не спешит обращаться к пластическому хирургу.

Стоун категорически отказывается от подтяжки. По ее словам, она сейчас об этом даже не задумывается. «Боже, вы знаете, у меня не всегда есть время нормально принять ванну», - пояснила звезда.

Публикация от Sharon Stone (@sharonstone) Окт 10 2017 в 10:22 PDT

«Я пользуюсь замечательными кремами и стараюсь брить ноги, если не забуду. Мне нравится заниматься фитнесом, и думаю, это ключ к хорошему здоровью. Ну и конечно же, я стараюсь придерживаться принципов здорового питания. Я танцую, плаваю, занимаюсь йогой и пилатесом, играю с детьми, гуляю по пляжу. Обожаю движение, но не посещаю групповых занятий».

Публикация от Sharon Stone (@sharonstone) Окт 23 2017 в 3:59 PDT

Ранее в одном из интервью Стоун призналась, что ей было непросто принять мысль о старении. Но в какой-то момент она поняла, что не все так плохо. «Женщины с возрастом расцветают. Мы лучше понимаем свое тело, сексуальная жизнь становится насыщенней. Мы предпочитаем блюда для гурманов вместо фастфуда. Лучше понимаем жизнь, себя, других. 50 лет можно назвать новой главой в жизни».

Ранее мы писали:

Шэрон Стоун показала отличную форму. Актрисе удается сохранять хорошую фигуру и озорной блеск в глазах.

Шэрон Стоун: «Худеть можно быстро, если есть сила воли». Как оперативно избавиться от лишних кило.