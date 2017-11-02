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Майкл Дуглас и Кэтрин Зета-Джонс показали любовь


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Кэтрин Зета-Джонс (Catherine Zeta-Jones) и Майкл Дуглас (Michael Douglas) выглядели превосходно, появившись вместе на красной дорожке гала-концерта Jubilee Gala, проходившего в манхэттенском отеле Marriot Marquis в среду. Звезды, брак которых длится уже 17 лет, выглядели как влюбленная пара.

 

На красной дорожке звезды улыбались, смотрели друг на друга влюбленными глазами и нежно держались за руки. Кэтрин, которая является иконой стиля, выбрала для себя черное платье с дерзким вырезом на шее, а Майкл был в классическом костюме, пишет Hello!.

Пара, у которой имеется двое детей подросткового возраста, готовится отметить 17 лет совместной жизни 18 ноября.

Голливудские актеры, ненадолго расставшиеся в 2013 году, выглядели более влюбленными, чем когда-либо за прошлые годы.

В интервью Vanity Fair Кэтрин рассказала, что никто не должен знать о том, что происходит в ее доме. Она отметила, что они с мужем уже так давно являются публичными персонами, что носят маски почти все время. Актриса также подчеркнула, что они с Дугласом настолько близки как семья, что делятся всем. Даже их дни рождения приходятся на один день - 25 сентября.

В 2016 году Майкл поделился секретом долговременных отношений. По его мнению, это просто проживание одной минуты за другой, не забывая о том, что только самые близкие люди стоят того, чтобы тратить на них все свои силы.
 



1 Не нравится 0 Нравится 02.11.2017 Теги: Майкл Дуглас Кэтрин Зета-Джонс

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