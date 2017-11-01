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«Прорыв года» в этом году стал женским


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25 октября в ресторане-теплоходе «Ласточка» состоялась 7 церемония награждения ежегодной звездной премии «Прорыв Года 2017»!

Каждый год номинантами премии становятся самые успешные представители шоу-бизнеса и истеблишмента. Благодаря оформлению Тамары Валенковой, одной из самых известных дизайнеров, гостям вечера представилась возможность ощутить себя в роскошном великолепии: декор в серебристо-красных тонах, помпезно украшенные столы и шикарная сцена.

 

 
 
 

Ведущими премии выступили невероятный Дмитрий Губерниев и очаровательная Липа Тетерич.

Заветные статуэтки в этот вечер получили:

Зара – «Певица Года»
Жасмин – «Singer lady»
Клиника «Анатомия»  - «Бьюти прорыв года »
Антон Беляев и его группа «Тэр Мэйтс» - «Группа года»;
ORIENT- «Часовой бренд»    
Анастасия Стоцкая и Никита Пресняков – «Мюзикл года»
Анжелика Агурбаш – «Страсть и чувственность»
Юлия Тихомирова – «Бизнес проект года»
Анна Семёнович – «Клип года»;

«Прорыв года» в этом году стал женским

Геворг Степанян – «Пластический хирург года»;
Бурито – «Музыкальный проект Года»
Елена Летучая – «Телеведущая Года»
Лоя – «Хит парад»
Татьяна Мельник – «Фэшн проект года»;
Кристина Орбакайте – «Лучшее концертное шоу года»
Валерия – «Песня года»

Анна Горобец – «Эстетика и красота»
Иосиф Пригожин – «Продюсер Года»
Обувь «Mad daizy» – «Тренд года»
Александр Панайотов - «Непобедимый»
Мария Кожевникова – «Целеустремленность и упорство»
Алиса Лобанова – «Благотворитель года»;
Стоматология Луиза – «Дентал клиника Года»
Полина Слепакова – «New generation»
Древо Мира –  «Эксклюзивная мебель года»

Своими выступлениями гостей вечера порадовали певица Маргарита Позоян, певец Чабанов Иван, Коган Дмитрий, певица Юлия Началова. Гостей церемонии ожидал изысканный банкет, выступления звезд российской эстрады, а также показ меховых изделий от мехового бутика  NELLO SANTI совместно с элитным нижним бельем Aubade и эксклюзивной обувью ручной работы MadDaisy Moscow, которая задаёт новый модный тренд в обуви.

Образы девушек моделей на сцене были представлены компанией Olivegrey.
Генеральный партнер: ресторан-теплоход «Ласточка»
Официальный партнер: японский часовой бренд Orient
Титульный партнер: круглогодичный горный курорт «Роза Хутор».
Партнеры премии: Отельный комплекс Mulia Resort & Villas, клиника результативной косметологии ЭСТЕЛАБ, итальянская косметика для волос Constant Delight, элитное нижнее белье Aubade, производсто элитной мебели на заказ «Древо Мира», институт красоты Art et Beaute, Harizma professional  - модный бренд профессиональных инструментов, Анатомия – клиника красоты и здоровья, Magiс jeweler – ювелирные украшения с бриллиантами, профессиональная косметика для волос Davines, бренд обуви и аксессуаров - Paolo Conte, авторская SPA косметика AB, марка goddess – паста для шугаринга, сеть магазинов- Toy.ru, стильные букеты – Мастерская флористики, Acqua Dell Elba – ароматы моря Италии в парфюме и диффузорах для дома, дизайнерская женская одежда Olivegrey - девиз марки: «торжествующая женственность.


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0 Не нравится 0 Нравится 01.11.2017 Теги: Валерия Кристина Орбакайте Анастасия Стоцкая Антон Беляев жасмин премия номинанты прорыв года

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