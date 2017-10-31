Селена Гомес рассталась с Weeknd

Селена Гомес (Selena Gomez) за последние несколько месяцев пережила сразу несколько серьезных событий. Артистке была проведена пересадка почки, а теперь выясняется, что девушка рассталась с бойфрендом, певцом Weeknd.

По данным People, отношения Селены с исполнителем разладились несколько месяцев назад. Плотные рабочие графики (плюс операция Гомес), редкое общение - все это не способствовало развитию гармонии. Притом что в июне певица уверяла, что возлюбленный ее всячески поддерживает и для нее это очень важно. «Мне нравится, что он поддерживает меня на выступлениях. Это позволяет чувствовать себя лучше. У меня давно не было такого», — говорила звезда.

Роман артистов длился около 10 месяцев. Впрочем, похоже, разрыв не слишком расстраивает Гомес.

За последние пару недель девушку несколько раз видели в компании экс-бойфренда, скандально известного певца Джастина Бибера (Justin Bieber). Напомним, Селена встречалась с Джастином на протяжении нескольких лет и роман молодых артистов увлеченно обсуждался в прессе. В конце 2012 года знаменитости расстались, но некоторое время продолжали общаться.

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