Кевин Спейси решил жить «как открытый гей»
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Новая и несколько неожиданная голливудская сенсация. Знаменитый актер Кевин Спейси (Kevin Spacey) заявил о гомосексуальных наклонностях. Теперь звезда будет жить «как открытый гей».
Поводом для каминг-аута стало заявление актера Энтони Рэппа. По словам Энтони, 30 лет назад Спейси пригласил его на вечеринку, а по окончании пати начал сексуально домогаться.
Исполнитель главной роли в сериале «Карточный домик» отреагировал оперативно. Как заявил 58-летний актер, он хорошо знаком с Рэппом, но инцидент не помнит. Однако поспешил принести коллеге извинения за «крайне неуместное пьяное поведение».
Заодно Спейси решил расставить все точки над "i". «Эта история побудила меня заняться другой стороной моей жизни. Я знаю, что есть и иные истории обо мне. Близкие знают, что у меня были отношения и с мужчинами, и с женщинами. Я любил мужчин и встречался с мужчинами на протяжении всей своей жизни, и теперь я выбираю жить как гей», - говорится в заявлении актера в Twitter.
Напомним, Кевин Спейси никогда не состоял в браке и не афишировал личную жизнь. Сплетни о нетрадиционной сексуальной ориентации звезды появлялись регулярно, но сам Спейси несколько раз в интервью заявлял, что не является гомосексуалистом.
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Источник фото: Globallookpress.com
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Обсуждение 15
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СимаПравильно, давно пора, клоунада надоела, особенно в нашем шоу бизнесе. Ну или хотя бы этот театр со свадьбами и "своими девушками" не устраивали бы.
30.10.17 13:51
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омгмой мир никогда не станет прежним
30.10.17 12:24
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50/50ну давно было понятно, что он гей. и от этого хуже не стал. прлосто он не стал прикрываться женой и рожать двойню для сохранения образа мачо)) или моделями))
30.10.17 12:06
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лакиа максим аверин? ой тока не говорите, что тоже даааа((( аааа((( *верит в лучшее*)))
30.10.17 12:47
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50/50да! даже дама с Клео видела его в аэропорту с мальчиком, в отпуск летели, целовались)) и Козловкский)
30.10.17 13:16
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ПрелестьКстати, меня тошнит от его жирного зада и ужимок девицы.. Кому эта аномалия может нравиться?
30.10.17 13:16
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Ellis_@И Аверин? И даже Данила Козловский???!!! Нееет!!! Ёпсиль, ну это же нет слов.
30.10.17 13:39
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СимаКозловский расстроил, когда узнала, не знаю на сколько правда, вроде он с Киркоровым официально.
30.10.17 13:50
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50/50ну тогда и я добавлю - Галкин давно живёт с Дроботенко. у Алки половина мужей голубые))
30.10.17 14:23
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Ellis_@Галкин - вполне возможно. Аверин тоже очень смахивает на гея, но Козловский? Он реально открыто признался? Девы, я в шоке.
30.10.17 14:41
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НэкаА может, все же это был стеб?
30.10.17 11:59
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Ellis_@Вот те новость...
30.10.17 11:55