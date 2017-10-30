 
 
 

 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

Кевин Спейси решил жить «как открытый гей»


0 0

Новая и несколько неожиданная голливудская сенсация. Знаменитый актер Кевин Спейси (Kevin Spacey) заявил о гомосексуальных наклонностях. Теперь звезда будет жить «как открытый гей».

Поводом для каминг-аута стало заявление актера Энтони Рэппа. По словам Энтони, 30 лет назад Спейси пригласил его на вечеринку, а по окончании пати начал сексуально домогаться.

Исполнитель главной роли в сериале «Карточный домик» отреагировал оперативно. Как заявил 58-летний актер, он хорошо знаком с Рэппом, но инцидент не помнит. Однако поспешил принести коллеге извинения за «крайне неуместное пьяное поведение».

Заодно Спейси решил расставить все точки над "i". «Эта история побудила меня заняться другой стороной моей жизни. Я знаю, что есть и иные истории обо мне. Близкие знают, что у меня были отношения и с мужчинами, и с женщинами. Я любил мужчин и встречался с мужчинами на протяжении всей своей жизни, и теперь я выбираю жить как гей», - говорится в заявлении актера в Twitter.

Напомним, Кевин Спейси никогда не состоял в браке и не афишировал личную жизнь. Сплетни о нетрадиционной сексуальной ориентации звезды появлялись регулярно, но сам Спейси несколько раз в интервью заявлял, что не является гомосексуалистом.

Ранее мы писали:

Криштиану Роналду: «Да, я гей». Футболист вспылил.

Тиньков о Собчак: «В ней борется 2 противоположности». Бизнесмен язвительно прокомментировал выдвижение звезды на пост президента.

Жириновский против Киркорова. Политик возмущен скандальным происшествием с Дидье Маруани. 

Источник фото: Globallookpress.com



0 Не нравится 0 Нравится 30.10.2017 Теги: Кевин Спейси

Читайте также

 
Загрузка...

Обсуждение 15  

Оставить комментарий
Оставить комментарий

Kleo.ru, Проект NOX
Дизайн — Липка и друзья 2013

Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!

конкурсы:

 

Подписаться на рассылку


Мы в социальных сетях:

rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
 

Что не так с этим отзывом?

Оффтопик

Нецензурная брань или оскорбления

Спам или реклама

Ссылка на другой ресурс

Дубликат

Другое (укажите ниже)

  OK
Информация о комментарии отправлена модератору