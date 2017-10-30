Кевин Спейси решил жить «как открытый гей»

Новая и несколько неожиданная голливудская сенсация. Знаменитый актер Кевин Спейси (Kevin Spacey) заявил о гомосексуальных наклонностях. Теперь звезда будет жить «как открытый гей».

Поводом для каминг-аута стало заявление актера Энтони Рэппа. По словам Энтони, 30 лет назад Спейси пригласил его на вечеринку, а по окончании пати начал сексуально домогаться.

Исполнитель главной роли в сериале «Карточный домик» отреагировал оперативно. Как заявил 58-летний актер, он хорошо знаком с Рэппом, но инцидент не помнит. Однако поспешил принести коллеге извинения за «крайне неуместное пьяное поведение».

Заодно Спейси решил расставить все точки над "i". «Эта история побудила меня заняться другой стороной моей жизни. Я знаю, что есть и иные истории обо мне. Близкие знают, что у меня были отношения и с мужчинами, и с женщинами. Я любил мужчин и встречался с мужчинами на протяжении всей своей жизни, и теперь я выбираю жить как гей», - говорится в заявлении актера в Twitter.

Напомним, Кевин Спейси никогда не состоял в браке и не афишировал личную жизнь. Сплетни о нетрадиционной сексуальной ориентации звезды появлялись регулярно, но сам Спейси несколько раз в интервью заявлял, что не является гомосексуалистом.

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Источник фото: Globallookpress.com