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Памела Андерсон обнажилась для Сергея Полунина


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Памела Андерсон (Pamela Anderson) в последнее время весьма активно напоминает о своем статусе секс-символа. Несмотря на свои 50+ звезда увлеченно позирует в нижнем белье и без. Недавно Пэм согласилась на участие в провокационной фотосессии с артистом балета Сергеем Полуниным.

Андерсон позировала в своей первозданной красе для нового номера журнала King Kong (арт-издание, ориентированное на дизайнеров, художников и фотографов). Съемку проводил знаменитый фотограф Дэвид Лашапель (David LaChapelle).

На одном из снимков Памела запечатлена обнаженной в объятиях Сергея в костюме. Для обложки пара позировала в момент прыжка артиста. И как отмечают модные обозреватели, от снимков идет невероятная энергия.

Ранее Андерсон заявила, что зрелым женщинам сегодня не стоит скрывать свою сексуальность. И для нее самой возраст - не препятствие для участия в рискованных фотосъемках. «Я до сих пор обожаю подобные вещи. Ничего не изменилось. Мы - сексуальные создания. Женщины очень чувственны, и это прекрасно. Иначе бы нас не было на этой земле», - рассуждала бывшая звезда сериала «Спасатели Малибу».

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1 Не нравится 3 Нравится 27.10.2017 Теги: Памела Андерсон

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