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Михалкова и Гигинеишвили оформили развод


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Сегодня, 23 октября 2017, завершен бракоразводный процесс актрисы Надежды Михалковой и режиссера Резо Гигинеишвили. По слухам, бывшие супруги расстались еще год назад, но только в конце сентября решили подать на развод.

Документы на расторжение брака были поданы в конце сентября, 5 октября с супругами провели беседу и дали время на раздумья. Сегодня актриса и режиссер заявили, что не изменили решения. Теперь оба свободные люди.

На расспросы журналистов звезды предпочитают не отвечать, от комментариев отказываются.

Напомним, сплетни о расставании появились еще в прошлом году. В сентябре 2016 года звезды посетили церемонию вручения премий журнала GQ, причем приехали на мероприятие по отдельности и предпочли не встречаться. Тогда Анна Михалкова намекнула прессе, что Надежда действительно переживает кризис в отношениях, но, скорее всего, до развода не дойдет.

Михалкова и Гигинеишвили прожили в браке около восьми лет, у них растут дочь Нина и сын Иван. По слухам, недавно у Резо завязался роман с бизнесвумен Надеждой Оболенцевой, весной дама развелась с супругом-олигархом Айратом Исхаковым. Но кинематографист сплетни опроверг.

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Источник фото: Globallookpress.com



1 Не нравится 0 Нравится 23.10.2017 Теги: надежда михалкова

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