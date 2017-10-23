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Хаматова рассталась с супругом?


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Похоже, известная актриса Чулпан Хаматова теперь свободная женщина. В СМИ появились сообщения о тайном разводе артистки с режиссером Александром Шейном. Сама Чулпан о личном, как обычно, предпочитает не распространяться.

Недавно Шейн представил свой новый фильм «ВМАЯКОВСКИЙ», в котором Чулпан сыграла роль возлюбленной поэта Лили Брик. «Я очень перед ней виноват, потому что мучил ее», - рассказал кинематографист в интервью изданию «Московский комсомолец». При этом МК называет Хаматову «бывшей женой» Шейна.

Напомним, Чулпан и Александр сочетались браком в 2010 году. Пара предпочла не распространяться об отношениях и зарегистрировала брак без лишней помпы. В скором времени у супругов родилась дочь Ия. В 2012 году супруги начали работать над проектом, посвященным Маяковскому, и тогда Шейн говорил, что жена для него и продюсер, и муза.

При этом уточнял, что без споров не обходится: «Это же не споры ради споров. Это поиск. В слове «спор» заложена плохая энергия. А вот в обсуждении, дискуссии мы находим ключевые моменты. И общение с Чулпан в течение дня вселяет надежды и придает силы», - пояснял режиссер.

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Источник фото: Globallookpress.com



0 Не нравится 0 Нравится 23.10.2017 Теги: Чулпан Хаматова

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