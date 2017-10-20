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Кэтрин Зета-Джонс позирует без макияжа


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В свое время она считалась одной из самых красивых актрис Голливуда. Впрочем, и сейчас 48-летняя Кэтрин Зета-Джонс (Catherine Zeta-Jones) очень хороша. Настолько хороша, что не стесняется позировать в постели и без макияжа.

Сейчас Кэтрин блистает на очередном кинофоруме на юге Франции. Расписание у актрисы весьма плотное, но тем не менее она нашла время для публикации эффектного селфи. На снимке звезда в шелковой пижаме и без макияжа. В подписи Зета-Джонс уточнила, что расслабляется в Каннах в шелковой пижаме из своей коллекции Casa Zeta Jones и совершенно довольна жизнью.

Между прочим, недавно Кэтрин завершила съемки в новой картине Гильермо Наварро «Крестная мать кокаина». Актриса сыграла роль знаменитой колумбийской наркобаронессы Гризельды Бланко (в свое время дама считалась одной из самых опасных женщин). Ради съемок звезда пошла на некоторые жертвы.

«Я пополнела. Я сгорбилась. Я хотела, чтобы у меня все болталось. Гризельда думала, что она прекрасна. Она была кинозвездой в главной роли в собственном фильме. Она никому ничего не прощала», - рассказывала Зета-Джонс о своей новой работе.

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0 Не нравится 0 Нравится 20.10.2017 Теги: Кэтрин Зета-Джонс

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