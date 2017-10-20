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Жена Джигарханяна подает на развод


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С известным актером Арменом Джигарханяном творится что-то странное. Недавно артист ушел от жены и теперь категорически отказывается возвращаться в свою квартиру. А супруга актера Виталина Цымбалюк-Романовская заявила, что Армен Борисович ее позорит и она подает на развод.

В начале недели Цымбалюк-Романовская обратилась в полицию с заявлением об исчезновении супруга. Джигарханян был найден в одной из московских клиник. Актер обвинил жену в краже и категорически отказался с ней общаться.

По словам одного из друзей артиста, было решено снять для 82-летнего Армена Борисовича квартиру до тех пор, пока не разрешится конфликт.

Теперь Виталина уволилась с поста директора московского драмтеатра Джигарханяна и заявила о намерении подать на развод. «В связи с создавшейся ситуацией и с тем, что Армен Борисович продолжает ее всячески позорить, Виталина уволилась из театра по собственному желанию, а также приняла решение начать бракоразводный процесс», — заявила представительница дамы.

Актер также готов к разводу и в одном из недавних интервью заметил: «Ну что скажу: с женами мне не везет. Абсолютно. Потому что мы смотрим на женщину и думаем: вроде прическа красивая, брови красиво нарисованы… Фигня все это. Не туда надо смотреть».

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Источник фото: Globallookpress.com



0 Не нравится 0 Нравится 20.10.2017 Теги: Армен Джигарханян

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