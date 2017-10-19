Божена Рынска обругала Собчак

Накануне Ксения Собчак официально заявила о намерении баллотироваться на пост президента РФ. И, разумеется, сообщение вызвало неоднозначную реакцию. Звезды шоу-бизнеса посмеиваются, лидеры партий негодуют, а светская обозревательница Божена Рынска и вовсе довольно оскорбительно высказалась в адрес будущего кандидата.

Узнав о намерении Ксении, Божена написала в Facebook: «Вот же подлая гадина. Решила баллотироваться, тварь».

Через некоторое время Рынска пояснила: «Единственная возможность Ксении выбираться, не записав себя навечно в ряды мразей, это официально заменить фамилию Собчак на Противвсех. Чтобы Ксения Противвсех стояло в бюллетене. Почему поступок Ксении подлый? Да потому что все договорные матчи — подлость, а все их участники — подлецы».

На вопрос, кого бы предпочла видеть в кандидатах сама Божена, колумнистка ответила: «Я предпочту выйти на митинг и стоять вокруг Кремля, пока не зарегистрируют Навального. Между петлей и удавкой я не выбираю».

Тем временем Дмитрий Песков предложил не говорить о возможных соперниках Владимира Путина на выборах и напомнил, что сам президент пока не заявлял о готовности к участию в выборах.

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