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Брэд Питт увлечен "копией" Джоли


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Они больше года в разводе. И теперь Брэд Питт (Brad Pitt) решил заняться личной жизнью. По слухам, актер увлечен молодой актрисой Эллой Пернелл (Ella Purnell). Анджелине Джоли (Angelina Jolie) все это ужасно не нравится.

По информации журнала In Touch, Питт созрел для новых отношений и оказывает знаки внимания 21-летней Пернелл. Ирония в том, что девушка не только очень похожа на Джоли, но и сыграла роль юной Малефисенты в одноименной картине с самой Анджелиной в главной роли.

«Брэд очарован, - рассказал источник In Touch. - И пригласил Эллу в свой новый проект. А Элле очень льстит внимание Питта, она говорит друзьям, что Брэд всегда был ее звездой №1».

«Анджелина злится. Ей очень не нравится, что Питт обратил внимание на юную актрису, очень похожую на нее и сыгравшую ее в фильме. Кроме того, Элле 21 год - она всего на пять лет старше их сына Мэддокса», - добавил инсайдер.

Напомним, Джоли и Питт объявили о разрыве в сентябре прошлого года. В мае Питт признался, что в последние годы в браке увлекся алкоголем. После разрыва актер прошел курс реабилитации, и ему удалось справиться с зависимостью. Пока звезды не завершили бракоразводный процесс.

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Питт заподозрил Джоли в неадекватности. Брэд ведет серьезную борьбу за детей.

Источник фото: Globallookpress.com



2 Не нравится 1 Нравится 19.10.2017 Теги: Брэд Питт

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