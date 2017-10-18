Звезда «Дома-2» купила в Москве дорогую квартиру

Евгения Феофилактова обзавелась своим жильем. Девушка довольна выбором и в предвкушении ремонта. В апартаментах звезда будет жить вместе с сыном Даниэлем.

Евгения, которая когда-то блистала на телестройке «Дом-2», купила себе двухкомнатную квартиру на юго-западе столицы за 10 млн. Такой вот подарок она решила себе вручить на день рождения - 18 октября девушке исполнилось 32 года.

«Заработать на жилье было непросто, – рассказала Евгения StarHit. – Но я старалась. У меня бутик одежды GUSEVY, провожу там много времени. Если надо, не гнушаюсь и за прилавок встать».

Евгения уже давно мечтала о собственных квадратных метрах, однако реализовать задуманное смогла только после развода. Знаменитость отметила, что район выбирала с учетом интересов сына, чтобы была развитая инфраструктура. И новое место ей нравится. «Это спокойное место. Рядом лес, озеро, пляж, школа, поликлиника…»

Квартира Евгении свободной планировки. И есть где разгуляться фантазии. «Хочу вместе с дизайнером сделать комнату для Даниэля, спальню для себя и гостиную, объединенную с кухней».

Интересно, что Евгения в свое время снискала славу одной из самых ухоженных и разбирающихся в вопросах красоты участниц «Дома-2». Она пробовала многое, чтобы улучшить внешность. Делала татуаж бровей, наращивала волосы и ногти, увеличивала губы и грудь.

Фото: dom2.ru