Пэрис Джексон снова снялась топлес

Пэрис Джексон (Paris Jackson) вновь удивила своих поклонников. Дочь поп-короля выложила в Instagram весьма откровенный снимок топлес, где видно, что на девушке нет ничего, кроме нижнего белья. Тем самым она пропагандирует боди-позитив.

Публикация от Paris-Michael K. Jackalope (@parisjackson) Окт 16 2017 в 3:09 PDT

Дочь Майкла Джексона не стесняется своего внешнего вида, с удовольствием демонстрирует себя обнаженной и проповедует позитивное отношение к телу, пишет hollywoodlife.com.

Не далее как в прошлом месяце эффектная блондинка всколыхнула общественность, появившись на другом фото топлес с небритыми подмышками, а ранее уже публиковала снимки с небритыми ногами.

Девятнадцатилетняя девушка не боится того, что могут подумать критики, и стала настоящей ролевой моделью для женщин в социальных сетях. Ей удается оставаться собой и тогда, когда она рассказывает о том, как наносить макияж, и когда признается в любви к своему отцу. Она не боится и заявлять о том, во что верит.

Так, 27 августа она выступила на церемонии MTV Video Music Awards с заявлением против расизма. Сочетание позитивного отношения к жизни и телу с уверенным отстаиванием своих убеждений делает Пэрис одной из героинь, на которых многие предпочитают равняться.

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