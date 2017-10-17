 
 
 

 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

Пэрис Джексон снова снялась топлес


0 0

Пэрис Джексон (Paris Jackson) вновь удивила своих поклонников. Дочь поп-короля выложила в Instagram весьма откровенный снимок топлес, где видно, что на девушке нет ничего, кроме нижнего белья. Тем самым она пропагандирует боди-позитив.

 

Дочь Майкла Джексона не стесняется своего внешнего вида, с удовольствием демонстрирует себя обнаженной и проповедует позитивное отношение к телу, пишет hollywoodlife.com.

Не далее как в прошлом месяце эффектная блондинка всколыхнула общественность, появившись на другом фото топлес с небритыми подмышками, а ранее уже публиковала снимки с небритыми ногами.

Девятнадцатилетняя девушка не боится того, что могут подумать критики, и стала настоящей ролевой моделью для женщин в социальных сетях. Ей удается оставаться собой и тогда, когда она рассказывает о том, как наносить макияж, и когда признается в любви к своему отцу. Она не боится и заявлять о том, во что верит.

Так, 27 августа она выступила на церемонии MTV Video Music Awards с заявлением против расизма. Сочетание позитивного отношения к жизни и телу с уверенным отстаиванием своих убеждений делает Пэрис одной из героинь, на которых многие предпочитают равняться.

Ранее мы писали:

Пэрис Джексон превращается в гламурную диву. Девушке предложили сняться в кино и парочке рекламных кампаний. 

Пэрис Джексон пыталась покончить с собой. Девушка тяжело переносит потерю отца. 

Дети в секрете. Некоторые сильные мира сего и звезды прилагают все усилия, чтобы спрятать от внимания публики самое дорогое — своих детей.



0 Не нравится 0 Нравится 17.10.2017 Теги: Пэрис Джексон

Читайте также

 
Загрузка...

Обсуждение 0  

Оставить комментарий

    Kleo.ru, Проект NOX
    Дизайн — Липка и друзья 2013

    Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!

    конкурсы:

     

    Подписаться на рассылку


    Мы в социальных сетях:

    rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
     

    Что не так с этим отзывом?

    Оффтопик

    Нецензурная брань или оскорбления

    Спам или реклама

    Ссылка на другой ресурс

    Дубликат

    Другое (укажите ниже)

      OK
    Информация о комментарии отправлена модератору