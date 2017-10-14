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Елена Кулецкая устроила стриптиз на пляже


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Елена Кулецкая недавно улетела отдыхать на Кипр, в Протарас, с мужем и ребенком. 35-летняя модель активно делилась впечатлениями с подписчиками, демонстрировала красивое тело в бикини. Ничто не предвещало бури. Однако на днях знаменитость оказалась в неловкой ситуации.

 

На днях модель устроила незапланированный стриптиз на пляже. Годовалая дочь Елены Ники сдернула верх купальника, и модель продемонстрировала отдыхающим красивый бюст, пишут «7 Дней». Инцидент заставил девушку по-новому взглянуть на выбор пляжной одежды, если приходится отдыхать с ребенком.

«Если в планах нет светить топлес на весь пляж, скажи нет бикини. Под эту же статью попадают купальники на завязочках и веревочках. Нетвердая походка по песку и в воде в сочетании с цепкими маленькими ручонками приведет к незапланированному стриптиз-шоу!  Купальники со всевозможными пайетками, камушками и прочим декором — тоже. Прижимая к себе малыша, его можно оцарапать...» — рассказала Елена.

Кулецкая часто делится в своем микроблоге подробностями из личной жизни. Как-то она рассказала о том, как муж справляется с Ники: «Из будней папы:  — Помоги, пожалуйста, одеть Нику! — Ок, во что? — Ну что-нибудь красивенькое.. легинсы одень.. да не шорты.. да не штанишки.. да не труселя! Муж: «Сами разбирайтесь в своем фэшн-шоу!» И это мы еще хвостики не начали завязывать...»

Напомним, Кулецкая вышла замуж за оператора-постановщика Станислава Романовского в 2014 году. Свадьбу сыграли во Франции.



1 Не нравится 0 Нравится 14.10.2017 Теги: Елена Кулецкая

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