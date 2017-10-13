Блейк Лайвли рассказала о домогательствах визажиста

Разразившийся секс-скандал с Харви Вайнштейном вдохновил актрису Блейк Лайвли (Blake Lively) на откровенные признания. Звезда заявила о том, что ее бывший визажист вел себя с ней неподобающим образом.

Как рассказала актриса в интервью Los Angeles Times, визажист был со странностями, часто настаивал на том, чтобы наносить помаду на ее губы пальцем. А один случай во время съемок вообще напугал звезду. Инцидент имел место в гримерке, когда звезда прилегла отдохнуть. «Я проснулась оттого, что он был рядом и снимал меня на камеру. Несмотря на то, что я была одета, это все равно было жутко».

Она рассказала об этом продюсерам, но они не обратили на это внимания, больше беспокоясь о том, что ее собака испражнилась возле туалета гримерки.

Вскоре после случившегося Блейк наняла адвоката, и его стараниями визажист был уволен с работы в том проекте, но остался в индустрии.

«Они даже написали для него рекомендательное письмо, так как не хотели скандала», - говорит Блейк.

Несмотря на то, что она не имела никакого печального опыта с Харви Вайнштейном, ее история лишний раз показывает то, что происходит в киноиндустрии и как продюсеры пытаются скрыть все, что может помешать их репутации и прибыли.

«Важно, чтобы мы не сосредоточились на двух-трех случаях, а чтобы все подобные моменты оказались открытыми и мы выступили против них», - заявляет актриса.

Как стало известно недавно, кинопродюсер Харви Вайнштейн десятилетиями приставал к актрисам, сексуальные домогательства были в том числе по отношению к звездам Роуз Макгоуэн (Rose McGowan) и Эшли Джадд (Ashley Judd). Харви Вайнштейн был уволен из компании Weinstein с лишением всех должностей.