Глюк'оZа удивила американским стилем

Певица Наталья Ионова удивляет поклонников. Девушка отказалась от косметики и стала проявлять больше небрежности в стиле. Так на Глюкозу повлиял осенний отдых в Америке.

Публикация от ГЛЮКОЗА (@chistyakova_ionova) Окт 11 2017 в 2:54 PDT

Глюк'оZа – девушка непостоянная, она часто предстает то в образе рокера в косухе, то в образе гламурной леди, иногда она наряжается в платья с ярким принтом и рюшечками. И к этому уже давно привыкли. Однако обновленная Наталья поразила даже самых непривередливых почитателей.

На днях Наталья опубликовала в Instagram неоднозначное фото, где девушка была без макияжа и с растрепанными волосами. На ногах были кеды, в качестве одеяния - бесформенный свитер и спортивные штаны серого цвета, пишут Dni.ru.

«Шел 6 день моих каникул в Нью-Йорке… И за это время я, наверное, раз сто успела позавидовать американским женщинам. Они вообще не заморачиваются насчет одежды», – отметила Глюк'оZa, видимо, попробовав проиллюстрировать свой восторг от американского образа жизни.

«Как же здорово, когда единственное слово, которое определяет твой стиль – УДОБСТВО! Здесь все в спортивном и на релаксе!» - добавила знаменитость.

Подписчики певицу поддержали, отметив, что во время отдыха такие наряды простительны. Они пожелали певице как следует отдохнуть, ведь недавно звезда продемонстрировала признаки депрессии.