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Глюк'оZа удивила американским стилем


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Певица Наталья Ионова удивляет поклонников. Девушка отказалась от косметики и стала проявлять больше небрежности в стиле. Так на Глюкозу повлиял осенний отдых в Америке.

 

Глюк'оZа – девушка непостоянная, она часто предстает то в образе рокера в косухе, то в образе гламурной леди, иногда она наряжается в платья с ярким принтом и рюшечками. И к этому уже давно привыкли. Однако обновленная Наталья поразила даже самых непривередливых почитателей.  

На днях Наталья опубликовала в Instagram неоднозначное фото, где девушка была без макияжа и с растрепанными волосами. На ногах были кеды, в качестве одеяния - бесформенный свитер и спортивные штаны серого цвета, пишут Dni.ru.

«Шел 6 день моих каникул в Нью-Йорке… И за это время я, наверное, раз сто успела позавидовать американским женщинам. Они вообще не заморачиваются насчет одежды», – отметила Глюк'оZa, видимо, попробовав проиллюстрировать свой восторг от американского образа жизни.

«Как же здорово, когда единственное слово, которое определяет твой стиль – УДОБСТВО! Здесь все в спортивном и на релаксе!» - добавила знаменитость.

Подписчики певицу поддержали, отметив, что во время отдыха такие наряды простительны. Они пожелали певице как следует отдохнуть, ведь недавно звезда продемонстрировала признаки депрессии.



0 Не нравится 1 Нравится 12.10.2017 Теги: Глюк'оzа

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Обсуждение 4  

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  • Marana Vilnius
    Штанцы страшноваты, а так - ничего особенного, нормальный релакс-лук. Шары на фото тоже ужаснули.
    		 13.10.17 15:02
         
    0
         
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  • Персикова
    Жуткие шары на фото , предваряющем статью.
    		 13.10.17 09:30
         
    4
         
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  • Ия
    Серьёзно? Не озабочиваются? Вот уж неправда. Может быть , во время похода в спорт клуб ? А так , очень даже смотрят и следят.
    		12.10.17 19:13
         
    2
         
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    • Butterfly USA
      Ой, не знаю. Такого безобразия во внешнем виде вообще, и в одежде в частности, как в Америке, я не видела нигде. Такое впечатление, что присущее женщинам желание понравиться (не только мужчинам, но и родственникам, друзьям, себе в зеркале) отсутствует напрочь. Конечно, есть исключения. Но они только подтверждают общую тенденцию. Я разговаривала с американками на этот счет. Они искренне удивляются:"А кому какое дело, как я выгляжу?"))) Так что, на мой взгляд, хороша золотая середина. Когда и удобно, и инфаркт не хватит, если свое отражение случайно в витрине заметишь...
      		 13.10.17 03:34
           
      1
           
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