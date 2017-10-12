Глюк'оZа удивила американским стилем
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Певица Наталья Ионова удивляет поклонников. Девушка отказалась от косметики и стала проявлять больше небрежности в стиле. Так на Глюкозу повлиял осенний отдых в Америке.
Глюк'оZа – девушка непостоянная, она часто предстает то в образе рокера в косухе, то в образе гламурной леди, иногда она наряжается в платья с ярким принтом и рюшечками. И к этому уже давно привыкли. Однако обновленная Наталья поразила даже самых непривередливых почитателей.
На днях Наталья опубликовала в Instagram неоднозначное фото, где девушка была без макияжа и с растрепанными волосами. На ногах были кеды, в качестве одеяния - бесформенный свитер и спортивные штаны серого цвета, пишут Dni.ru.
«Шел 6 день моих каникул в Нью-Йорке… И за это время я, наверное, раз сто успела позавидовать американским женщинам. Они вообще не заморачиваются насчет одежды», – отметила Глюк'оZa, видимо, попробовав проиллюстрировать свой восторг от американского образа жизни.
«Как же здорово, когда единственное слово, которое определяет твой стиль – УДОБСТВО! Здесь все в спортивном и на релаксе!» - добавила знаменитость.
Подписчики певицу поддержали, отметив, что во время отдыха такие наряды простительны. Они пожелали певице как следует отдохнуть, ведь недавно звезда продемонстрировала признаки депрессии.
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Обсуждение 4
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Marana VilniusШтанцы страшноваты, а так - ничего особенного, нормальный релакс-лук. Шары на фото тоже ужаснули.
13.10.17 15:02
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Жуткие шары на фото , предваряющем статью.
13.10.17 09:30
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Серьёзно? Не озабочиваются? Вот уж неправда. Может быть , во время похода в спорт клуб ? А так , очень даже смотрят и следят.
12.10.17 19:13
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Butterfly USAОй, не знаю. Такого безобразия во внешнем виде вообще, и в одежде в частности, как в Америке, я не видела нигде. Такое впечатление, что присущее женщинам желание понравиться (не только мужчинам, но и родственникам, друзьям, себе в зеркале) отсутствует напрочь. Конечно, есть исключения. Но они только подтверждают общую тенденцию. Я разговаривала с американками на этот счет. Они искренне удивляются:"А кому какое дело, как я выгляжу?"))) Так что, на мой взгляд, хороша золотая середина. Когда и удобно, и инфаркт не хватит, если свое отражение случайно в витрине заметишь...
13.10.17 03:34
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