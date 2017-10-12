Елена Кулецкая демонстрирует фигуру в бикини на Кипре

Елена Кулецкая покинула дождливую Москву и перебралась на солнечный Кипр, в Протарас. На острове 35-летняя модель находится с супругом и дочкой Никой. Девушка не только отдыхает с семьей, но и демонстрирует отличную фигуру в бикини, выкладывая фото в Сети.

Судя по фото, модель отлично выглядит. Стоит напомнить, что только год назад она родила Нику, видимо, проблем с тем, чтобы вернуть фигуру, у модели не возникло. Подписчики знаменитости рассыпаются в комплиментах: «Какая вы худенькая! А какие ножки», «Стройная мама — пример для дочки!»

Кулецкую нельзя назвать скрытной барышней. Она часто делится в своем микроблоге подробностями из личной жизни. Как пишут «7 Дней», на днях она рассказала о том, как муж справляется с Ники: «Из будней папы: — Помоги, пожалуйста, одеть Нику! — Ок, во что? — Ну что-нибудь красивенькое.. легинсы одень.. да не шорты.. да не штанишки.. да не труселя! Муж: «Сами разбирайтесь в своем фэшн-шоу!» И это мы еще хвостики не начали завязывать...»

Напомним, в 2014 году Кулецкая вышла замуж за оператора-постановщика Станислава Романовского. Свадьбу сыграли во французском Провансе. Год назад у пары появился ребенок, девочку Елена рожала в перинатальном центре Лапино.

Источник фото: Instagram.