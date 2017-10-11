Мила Кунис оставит детей без подарков на Рождество

Актрису Милу Кунис (Mila Kunis) нельзя назвать бедной или жадной. Однако на это Рождество ее дети останутся без подарков. К вручению презентов актриса относится с особым вниманием. Мила считает, что подарок должен не только радовать, но и воспитывать ребенка.

В своем недавнем интервью для ET 34-летняя актриса рассказала, что она и ее муж Эштон Кутчер (Ashton Kutcher) не будут дарить подарки на рождество детям в этом году. И дело не в том, что родители принимают жестокие меры в воспитании. Просто дети еще слишком малы.

Как пояснила Мила, трехлетняя Уайетт (Wyatt) и годовалый Димитри в этом году останутся без подарков, поскольку, как считает актриса, для детей в таком возрасте они не особенно важны. Актриса рассказала, что в прошлом году, когда Уайетт было два года, они ничего не дарили ей, в отличие от бабушки с дедушкой. И теперь ребенку стало мало одного подарка.

Мила также считает, что в таком возрасте дети не ждут какого-то определенного подарка, им неважно, что им дарят. Но самое главное, по словам Милы, чтобы подарок был один, концентрирующий внимание ребенка и приучающий его к умеренности. Об этом актриса даже предупредила своих родителей, которые готовы баловать внуков.

Кстати, Мила считает, что лучший подарок - это домашний питомец.

Напомним, что 34-летняя актриса стала также героиней нового номера Marie Claire, в сопроводительном интервью звезда рассказала о материнстве: «Быть матерью – значит, отдавать себя без остатка, быть бескорыстной. От этой ответственности безумно устаешь, однако это не имеет никакого значения. Главное, что мои дети здоровы, тогда я счастлива».