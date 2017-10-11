Эминем взорвал Сеть рэп­-импровизацией о Трампе

Импровизация Эминема (Eminem), прочитавшего рэп о президенте Трампе, произвела фурор в Сети. Новость распространяется уже как вирус. Исполнитель четко дал понять, за что же так не любят американского президента звезды.

Публикация от Marshall Mathers (@eminem) Окт 10 2017 в 3:58 PDT

Выступая во вторник, 10 октября, на мероприятии BET Hip-Hop Awards, 44-летний рэпер прочитал текст, который получил название «Шторм». В нем Эминем нелестно отозвался о президенте Трампе из-за его критики игроков НФЛ и реакции на расистские выступления в Шарлотсвилле.

В конце выступления рэпер матерно выразился, послав на несколько общеизвестных букв всех его фанатов, которые поддерживают президента Трампа.

Напомним, Трамп настроил против себя игроков американского футбола, когда предложил уволить одного из них, если тот будет проявлять неуважение к американскому флагу. Не прошел мимо и его пассаж про «сукиных детей», коими он косвенно назвал некоторых футболистов.

У нового президента США явно потрясающие способности к тому, чтобы вызывать раздражение у знаменитостей. Ранее Трампу запретил смотреть новый фильм «Оно» Стивен Кинг. Еще раньше Мадонна приняла участие в марше протеста против президента, заявив, что «думала взорвать Белый дом» после победы миллиардера на выборах. Советник Трампа заявил, что певицу следует арестовать.