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Дженнифер Лоуренс про­комментировала сексуальный скандал


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В Голливуде разгорелся скандал. Продюсера Харви Вайнштейна (Harvey Weinstein) обвинили в сексуальных домогательствах. Скандал прокомментировала актриса Дженнифер Лоуренс (Jennifer Lawrence), работавшая ранее с продюсером. Она считает, что поведение Харви непростительно.

Как сообщает New York Times, кинопродюсер десятилетиями приставал к актрисам, сексуальные домогательства были в том числе по отношению к звездам Роуз Макгоуэн (Rose McGowan) и Эшли Джадд (Ashley Judd). Харви Вайнштейн был уволен из компании Weinstein с лишением всех должностей.

В интервью Variety Лоуренс сказала, что она никогда лично не была свидетелем какого-либо непристойного поведения Вайнштейна, но полностью поддерживает женщин, которым пришлось пережить подобное и которые заявили об этом.

«Я была очень обеспокоена, услышав новости о непристойном поведении Харви Вайнштейна, - заявила Лоуренс. - Я работала с Харви пять лет назад и лично не пережила никаких домогательств, я не знала ни об одном из этих случаев. Такие моменты очень расстраивают и беспокоят меня».

«Мое сердце болит за всех женщин, пострадавших от его действий, и я хочу поблагодарить их за храбрость, потребовавшуюся, чтобы рассказать об этом», - добавила она.

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0 Не нравится 0 Нравится 10.10.2017 Теги: Дженнифер Лоуренс

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