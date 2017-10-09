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Равшана Куркова о работе с бывшим


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Они прожили четыре года в браке и считались весьма интересной парой. Но в 2008 году Артем Ткаченко и Равшана Куркова решили разойтись. И тем не менее на работу артистов развод почти не повлиял.

Они официально не вместе уже почти 10 лет. Но всегда готовы тряхнуть стариной и сыграть роль пары. Что и было сделано на съемках новой комедии «Детки напрокат». Как рассказала Равшана, она нередко сталкивается с Артемом на кастингах и уже ничему не удивляется.

«Мы никогда не продавливали режиссеров или кастинг-директоров, мол, возьмите этого артиста или эту артистку. Поэтому, по-моему, это смешная история. Сначала мы снялись у общего друга, где у Темыча была главная роль, а у меня эпизодическая, потом в главных ролях в короткометражке у нашей подруги, затем в небольших ролях фильма, который, кажется, не вышел, затем во второстепенных в фильме, который вышел, но в кадре мы так и не пересеклись», - цитирует артистку издание "7 Дней".

«Понимание с полуслова и слаженная работа двух психов — проверенная сила!»

Совместные съемки в новой ленте никого из артистов не смутили. «Вот кастинг фильма «Детки напрокат», меня смотрят с разными прекрасными артистами, у Темыча ансамблевые пробы с замечательными артистками. А потом случились наши совместные пробы, и вот — мы в детском кино. И в следующем году вас ждет еще одна наша премьера. Мораль сей басни: понимание с полуслова и слаженная работа двух психов — проверенная сила!»

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Источник фото: Globallookpress.com



0 Не нравится 0 Нравится 09.10.2017 Теги: равшана куркова

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