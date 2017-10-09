Они вместе 12 лет и растят двух красавиц-дочерей. Но... По слухам, певец Авраам Руссо на грани развода с женой Мореллой. И дошло до того, что супруги думают не о том, как сохранить брак, а как без лишней нервотрепки поделить имущество.

О проблемах в браке Руссо стало известно на съемках программы Андрея Малахова «Прямой эфир». Пока Авраам предпочитает не обсуждать личную жизнь с другими журналистами. Но один из адвокатов согласился прокомментировать ситуацию.

По словам юриста, для него семейные дела, как правило, самые сложные. «Необходимо сохранить непредвзятость и чистоту восприятия фактов. При этом как адвокат первым делом всегда стараюсь, чтобы супруги нашли в себе силы и желание сделать все для сохранения семьи. Так как именно семья является высшей ценностью, я очень надеюсь, что Авраам и его прекрасная супруга Морелла в итоге разрешат свои проблемы и договорятся миром, а адвокаты в этой истории будут только выполнять роль эмоционально не вовлеченных переговорщиков».

Кстати, ранее Руссо рассказывал о том, что Морелла совершенно спокойна к восторгам его поклонниц. «Моя жена прекрасно знает этот бизнес. Она долгое время работала с Рики Мартином до знакомства со мной. Морелла понимает, что это моя профессия. Когда мы познакомились, я уже был артистом, и она знала, за кого выходит замуж. Каждый день я сотни раз фотографируюсь с девушками и не могу ограничивать их желания. Многие обнимают и целуют – это абсолютно нормальное явление».

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Источник фото: Globallookpress.com