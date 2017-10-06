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Никита Михалков ждет правнука


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Никита Михалков в последнее время ведет весьма активные дискуссии о своих новых проектах. А это потому, что мэтр немного нервничает. Как выясняется, скоро Никита Сергеевич станет прадедушкой. В СМИ появилась информация о беременности Александры Михалковой, дочери Степана Михалкова и экс-модели Аллы Сиваковой.

Девушка опубликовала в соцсетях фото, на котором ее округлившийся живот подчеркивается особо. «Автоспуск же есть», - пошутила будущая мама.

Как уточняется, сейчас 25-летняя Александра учится в МГАХИ имени Сурикова. Девушка ранее освоила специальность «История искусства» в МГУ, а сейчас активно занимается живописью (свои работы Александра шутливо подписывает так: Михалкова-Кончаловская-Вертинская-Сурикова). Но последние несколько месяцев Михалкова провела в Турции - видимо, родные решили, что будущей маме сейчас особенно полезны море и солнце.

Кто стал избранником Александры и отцом малыша - пока неизвестно. По некоторым данным, у девушки роман с актером Петром Скворцовым, исполнителем главной роли в нашумевшем фильме режиссера Кирилла Серебренникова «Ученик».

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0 Не нравится 0 Нравится 06.10.2017 Теги: Никита Михалков

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