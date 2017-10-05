Дженнифер Лоуренс предстала в неожиданном образе

Недавно она обмолвилась о планах взять паузу в карьере. Дженнифер Лоуренс (Jennifer Lawrence) готова на год покинуть кино, отдыхать и заниматься всякой всячиной. Но, похоже, на модельные контракты пауза действовать не будет.

Лоуренс стала звездой новой круизной коллекции французского модного дома Dior. И предстала в неожиданном образе - Дженнифер позировала в богемных нарядах в мексиканском стиле, шляпах сомбреро и грубоватых ботинках.

Как пояснила Мария Грация Кьюри, креативный директор бренда, в Дженнифер она видит идеальное сочетание женственности и силы. Именно ту особенность, которая позволяет женщине быть сильной в моменты слабости. А вдохновлялась Кьюри творчеством американской художницы Джорджии О'Кифф: «Когда я заинтересовалась пустынями и начала изучать Дикий Запад, то случайно наткнулась на работы Джорджии. Это больше, чем картины – это путешествие женщины вглубь себя, открытие своей внутренней сущности».

Кстати, Лоуренс как-то обмолвилась, что ее вряд ли можно назвать fashion-иконой. «Я та, кого профессионалы одевают и отправляют танцевать на красной коровой дорожке, как обезьянку», - шутит актриса.

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