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Том Круз вернулся на съемки


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Том Круз (Tom Cruise) - человек слова. Сказал, что вернется на съемки в октябре, и вот уже звезду заметили на съемочной площадке боевика «Миссия невыполнима 6». Актер восстанавливается после перелома ноги и не желает терять время.

В позапрошлом месяце один из каскадерских трюков Круза пошел не так, как планировалось. Актер прыгнул со строительных лесов на крышу и не допрыгнул. Он врезался в стену, получив неслабый удар, но самостоятельно поднялся на крышу. Через пару минут Том понял, что травму получил серьезную. У артиста был диагностирован перелом лодыжки.

Съемки фильма было решено отложить на семь недель, но 55-летний Круз восстанавливался не по годам быстро. Уже на днях Том был замечен на съемочной площадке в Эссексе. По словам членов съемочной группы, актер был в прекрасном настроении, шутил с коллегами и без особых проблем снялся в нескольких сценах. Правда, возможность исполнения Крузом каскадерских трюков в будущем пока под вопросом.

Премьера фильма «Миссия невыполнима 6» запланирована на конец июля 2018 года. Помимо Круза в картине снимаются Генри Кавилл (Henry Cavill), Ребекка Фергюсон (Rebecca Ferguson), Анджела Бассетт (Angela Bassett) и Алек Болдуин (Alec Baldwin).

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Источник фото: Globallookpress.com



0 Не нравится 0 Нравится 04.10.2017 Теги: Том Круз

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