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«В тихом омуте». Автор «Девушки в поезде написала новый психологический триллер


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Отличная новость для всех поклонниц «Девушки в поезде» — автор популярной книги Пола Хокинс порадовала читателей новым романом! «В тихом омуте» — название очередного бестселлера британской писательницы, погружающего читателей в темные воды наших душ.

«В тихом омуте». Автор «Девушки в поезде написала новый психологический триллер

В центре повествования – история журналистки Нел Эбботт, которая спустя годы возвращается в городок детства Бекфорд, зачарованная легендами о местной заводи. Девочка, не пережившая страшное испытание: выплывет — ведьма, утонет — не ведьма... Женщина, утопившаяся после жестокого убийства мужа... Мальчик, видевший, как его мать, словно чайка, бросается в воду с обрыва… Нел пишет книгу об этих таинственных смертях, но трагически погибает.

Теперь уже и родная сестра Нел вынуждена вернуться в родной городок, чтобы забрать осиротевшую племянницу. Джулс не хочет видеть ни дочь сестры, ни старых знакомых, ни улицы города своей юности, но уверенность в том, что смерть Нел не была самоубийством, не дает ей покоя. И в какой-то момент Джулс понимает: реальность страшнее легенд…

За рубежом премьера романа «В тихом омуте» состоялась весной и сразу же принесла ему статус мирового бестселлера: книга закрепилась в топе «New York Times», получила контракт на экранизацию от «DreamWorks» и множество положительных рецензий.

Как единогласно отметили критики, на этот раз у Полы Хокинс вышла великолепная «хичкоковская» проза, кинематографичная, написанная пугающим, эмоциональным языком и искусно играющая на самых тонких струнах человеческой души!

Новая книга Полы Хокинс уже в продаже


Публикуется на правах рекламы

 

 



0 Не нравится 0 Нравится 03.10.2017 Теги: Пола Хокинс В тихом омуте издательство АСТ книга

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