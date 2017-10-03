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Тайра Бэнкс рассталась с любимым


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Она наслаждалась семейной жизнью около двух лет. Но топ-модель Тайра Бэнкс (Tyra Banks) - одна из тех женщин, которым необходимо постоянное движение. Так что сейчас звезда начинает новую главу в жизни.

43-летняя Бэнкс, по слухам, рассталась со своим возлюбленным, им был фотограф Эрик Асла (Erik Asla). Они прожили вместе пять лет, в январе прошлого года у пары появился сын Йорк. Тайра и Эрик воспользовались услугами суррогатной матери.

По словам инсайдеров, между моделью и фотографом не было никаких скандалов и недоразумений. Просто оба решили, что пришла пора каждому двигаться своим путем. «Это было без драмы, они спокойно договорились о воспитании их маленького сына в будущем», - цитирует источник Page Six.

Несмотря на расставание, Асла продолжает работу в особняке Бэнкс, где ранее он проводил съемки для проекта America's Next Top Model. И сейчас фотограф ведет работу над фотосессиями для нового сезона шоу.

Напомним, ранее Тайра признавалась, что по достижении 40 лет осознала, что в ее жизни не хватает ребенка. По словам модели, она несколько раз проходила процедуру ЭКО, но безрезультатно. Как говорила звезда, это был очень болезненный и даже «травмирующий опыт». Поэтому два года назад она решилась обратиться к суррогатной матери.

Ранее мы писали:

Тайра Бэнкс: «Когда-то я пыталась стать толще». Звезде пришлось основательно побороться за свою фигуру.

Тайра Бэнкс: «Давайте бороться с хамством». По мнению знаменитости, быть добрыми с хамами — самая жестокая вещь, которую можно сделать. 

Тайра Бэнкс рада новым стандартам модельной индустрии. Звезда напомнила, что всю жизнь старалась расширить понятия о красоте. 



0 Не нравится 0 Нравится 03.10.2017 Теги: Тайра Бэнкс

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