Тайра Бэнкс рассталась с любимым

Она наслаждалась семейной жизнью около двух лет. Но топ-модель Тайра Бэнкс (Tyra Banks) - одна из тех женщин, которым необходимо постоянное движение. Так что сейчас звезда начинает новую главу в жизни.

43-летняя Бэнкс, по слухам, рассталась со своим возлюбленным, им был фотограф Эрик Асла (Erik Asla). Они прожили вместе пять лет, в январе прошлого года у пары появился сын Йорк. Тайра и Эрик воспользовались услугами суррогатной матери.

По словам инсайдеров, между моделью и фотографом не было никаких скандалов и недоразумений. Просто оба решили, что пришла пора каждому двигаться своим путем. «Это было без драмы, они спокойно договорились о воспитании их маленького сына в будущем», - цитирует источник Page Six.

Несмотря на расставание, Асла продолжает работу в особняке Бэнкс, где ранее он проводил съемки для проекта America's Next Top Model. И сейчас фотограф ведет работу над фотосессиями для нового сезона шоу.

Напомним, ранее Тайра признавалась, что по достижении 40 лет осознала, что в ее жизни не хватает ребенка. По словам модели, она несколько раз проходила процедуру ЭКО, но безрезультатно. Как говорила звезда, это был очень болезненный и даже «травмирующий опыт». Поэтому два года назад она решилась обратиться к суррогатной матери.

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