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Анжелика Агурбаш в ужасе от ботокса


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В свои 47 лет певица Анжелика Агурбаш может похвастаться прекрасным внешним видом. У нее хорошая фигура, гладкая кожа, шикарные волосы. Поговаривают, без вмешательства профессионалов пластической хирургии не обошлось. Но Анжелика над подобными сплетнями только смеется.

Недавно Агурбаш стала гостьей шоу «Звезды сошлись» и решила прокомментировать слухи о якобы проведенной ею коррекции внешности.

«Так получается, что, судя по социальным сетям, больше всего пластических операций в этой стране у меня, — сказала артистка. — На самом деле я торжественно заявляю, что у меня нет ни одной пластической операции. Мало того, у меня нет ни одного филлера, диспорта и ботокса. И я при этом чувствую себя очень хорошо. Слава богу, у меня никогда не было никаких проблем».

Тем не менее Анжелика призналась, что ботокс она все же попробовала. «Четыре года назад мне сделали единственный укол ботокса — я была просто в ужасе. Мне это все не подходит! Я исключение из правил...»

Кстати, певица, в отличие от коллег, также не придерживается жестких диет. «Я просто слушаю свой организм и ем то, что он хочет. Например, раньше я любила салаты с разными соусами, а сейчас мне больше нравится нарезать овощи, например, сельдерей или морковь, и без заправок просто их погрызть. Без соусов, соли — без всего. Почувствовать реальный вкус продукта. И не надо есть, если не хочется».

Ранее мы писали:

Анжелика Агурбаш: «Я ребенок в душе!» Певица не чувствует возраста.​

Анжелика Агурбаш: «До 108 лет доживу, но останусь роскошной». У певицы большие планы.

Алена Апина: «Кто сказал, что в 50 жизнь закончилась?» Артистка продолжает дискуссию по поводу возраста.



0 Не нравится 1 Нравится 02.10.2017 Теги: анжелика агурбаш

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Обсуждение 1  

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  • Георгий Минск
    Хорошая безупречная генетика, жизнелюбие , чувство меры во всем и всегда вот вам потрясающий результат красотки Анжелики А. и не понадобится ни какой пластики , естественная красота дороже золота в наше время! А завистливые злопыхатели, изощряющиеся в своих домыслах , краше от этого ну ни как не станут!
    		 02.10.17 21:04
         
    -1
         
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