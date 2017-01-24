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Алена Апина: «Кто сказал, что в 50 жизнь закончилась?»


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Алена Апина недавно представила свой клип на песню «Близость». Видео стало весьма популярным, но популярность оказалась не совсем той, на которую рассчитывала артистка. Певицу раскритиковали за откровенные сцены, и вот уже вторую неделю звезда держит оборону.

52-летняя Апина решилась на съемки в нижнем белье в клипе. Некоторые поклонники возмутились, некоторые обозреватели стали иронизировать. Дошло и до откровенно издевательских комментариев. «Что за мания у наших пожилых баб оголить свою осетрину второй свежести?» - язвительно заметила популярный блогер.

Ранее в одном из интервью в ответ на критику Алена возразила, что «половина женщин в нашей стране после 30 лет начинает себя готовить к погосту», но это не самый интересный стиль жизни.

В новом интервью артистка продолжает приводить аргументы в защиту теории о том, что возраст - всего лишь цифра.

«Почему такой резонанс вызвала именно моя пятая точка в кадре? - говорит певица Woman.ru. - Думаю, людей сбивает с толку не то, что они видят, а то, что мне 52 года. Но я хочу сказать, что 52 — это начало, а никак не конец. Возраст, как и время — это вообще придуманные человеком субстанции. Кто нам сказал, что в 50 жизнь закончилась? Конечно, я понимаю, что у большинства женщин жизнь после 30 действительно заканчивается: она вышла замуж, родила, ипотеку выплачивает и на этом все. Она навязала себе обязательства — кухня, носки, пеленки. Но ведь существует и другая реальность, возможность как можно дольше оставаться прекрасной, сумасшедшей девушкой. После 30 никто не отменял чувств, комплиментов, ярких красок, правильного отношения к себе. Такими нас задумала природа. Раньше я скрывала свой возраст, а теперь ношу его как орден».

«Раньше я скрывала свой возраст, а теперь ношу его как орден».

А вы согласны с Аленой?

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2 Не нравится 8 Нравится 24.01.2017 Теги: Алена Апина

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