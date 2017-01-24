Алена Апина: «Кто сказал, что в 50 жизнь закончилась?»
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Алена Апина недавно представила свой клип на песню «Близость». Видео стало весьма популярным, но популярность оказалась не совсем той, на которую рассчитывала артистка. Певицу раскритиковали за откровенные сцены, и вот уже вторую неделю звезда держит оборону.
52-летняя Апина решилась на съемки в нижнем белье в клипе. Некоторые поклонники возмутились, некоторые обозреватели стали иронизировать. Дошло и до откровенно издевательских комментариев. «Что за мания у наших пожилых баб оголить свою осетрину второй свежести?» - язвительно заметила популярный блогер.
Ранее в одном из интервью в ответ на критику Алена возразила, что «половина женщин в нашей стране после 30 лет начинает себя готовить к погосту», но это не самый интересный стиль жизни.
В новом интервью артистка продолжает приводить аргументы в защиту теории о том, что возраст - всего лишь цифра.
«Почему такой резонанс вызвала именно моя пятая точка в кадре? - говорит певица Woman.ru. - Думаю, людей сбивает с толку не то, что они видят, а то, что мне 52 года. Но я хочу сказать, что 52 — это начало, а никак не конец. Возраст, как и время — это вообще придуманные человеком субстанции. Кто нам сказал, что в 50 жизнь закончилась? Конечно, я понимаю, что у большинства женщин жизнь после 30 действительно заканчивается: она вышла замуж, родила, ипотеку выплачивает и на этом все. Она навязала себе обязательства — кухня, носки, пеленки. Но ведь существует и другая реальность, возможность как можно дольше оставаться прекрасной, сумасшедшей девушкой. После 30 никто не отменял чувств, комплиментов, ярких красок, правильного отношения к себе. Такими нас задумала природа. Раньше я скрывала свой возраст, а теперь ношу его как орден».
«Раньше я скрывала свой возраст, а теперь ношу его как орден».
А вы согласны с Аленой?
Ранее мы писали:
Алена Апина показала эротику. Звезда похвасталась эффектной фотосессией.
Алена Апина: «Не могу понять, что дальше». Звезда оказалась на перепутье.
7 самых известных песен Алены Апиной. Она подарила поклонникам массу хитов, многие из которых все до сих пор не против послушать и поностальгировать.
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Обсуждение 10
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НлчЖаль, что с 52 ей опять приходиться работать, а не коротать вечера на Майорке.
25.01.17 08:18
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TuysБелье некрасивое. И у неё не очень получается изображать томность и сексуальность. И да- в 50 лет ожидаешь от певицы творчества, а не дешёвого белья и 50 летнего тела, пусть и ухоженного.
25.01.17 08:16
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ЛестницаПосмотрела - ёпрст! Даже не знаю, что более отвратительно - Бузовское "привыкаю" или вот это вот.. Кошмар, просто кошмар. Реклама белья, а не клип. Текст - *овно, исполнение - *овно, идеи ноль. Ужас, ужас.
25.01.17 00:49
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Песня ужас, клип тоже. Муж ушел , крыша совсем поехала. Кто денег на это убожество дал?
24.01.17 22:35
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ПрелестьНеужели в таком душевном упадке,что согласилась на эту порнуху.. Хоть бы выползла на свет!
24.01.17 19:53
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Нету никаСлушайте, красный лифон и черный тюрбан на голове - вообще атас ))))))))))) про какие 52 года речь. Это пошло и в 22 и в 32...Алена, горе-стилисты Вас обманули
24.01.17 18:48
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Возраст и пошлость разные понятия. Готовиться к погосту и быть ухоженной и стильной тоже. Но Алена застряла в собственной песне "ксюша". И ей не понять, что стильно и сексуально можно выглядеть не обязательно в юбочке из плюша.
24.01.17 18:31
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Marana VilniusВыглядит она вполне пристойно, даже если не делать скидку на возраст. Но сам клип мне не очень понравился. "Чего-то в супе не хватает". А задницу можно и в 60 лет выставлять, если она выглядит соответствующим образом, и наоборот - в 20 выставлять не стоит, если задница не айс. Я себя сейчас гораздо сексуальнее чувствую, чем в 20 лет, и секс - гораздо более интересный и качественный, хотя внешность, конечно же, уже не та. Но нигде ничего пока не висит (тьфу-тьфу), и народ заводится.
24.01.17 17:51
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50/50Алена, Вы не Милен Фармер) и этим все сказано
24.01.17 17:35
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СимаПо тексту я с ней согласна, но не в возрасте дело, а в некачественном во всех смыслах продукте (клипе). Возраст не имеет особого отношения к этому. Если только, что с возрастом стандарт качества работы должен быть выше, желательно во всяком случает.
24.01.17 17:25