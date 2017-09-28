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Вдова Хью Хефнера останется без наследства


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В США прощаются с мужчиной-легендой. Накануне в возрасте 91 года скончался основатель журнала Playboy Хью Хефнер (Hugh Hefner). В социальных сетях скорбят, но некоторые издания уже выяснили, кому достанутся миллионы Хью.

Четыре года назад Хефнер сочетался браком с молодой моделью Кристал Харрис. Это была третья женитьба миллионера. Причем свадьба удалась со второй попытки - несколькими годами ранее Кристал буквально сбежала от жениха.

Как теперь выясняется, Харрис не зря нервничала перед свадьбой. Перед бракосочетанием девушку уговорили подписать брачный контракт. И один из пунктов документа гласит, что после смерти Хефнера девушка не претендует на активы мужа. Ей остаются лишь подаренные супругом ювелирные украшения и некоторые другие ценные подарки.

Состояние Хью, которое оценивается в 42-45 миллионов долларов, будет разделено между его четырьмя детьми: сыновьями Дэвидом, Купером и Марстоном и дочерью Кристи. Некоторая сумма денег также будет передана Университету Южной Калифорнии.

Стало также известно место захоронения Хефнера. Основатель компании Playboy Enterprises будет похоронен на кладбище Вествудского мемориального парка в Лос-Анджелесе рядом с Мэрилин Монро.

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Источник фото: Globallookpress.com



0 Не нравится 0 Нравится 28.09.2017 Теги: Хью Хефнер

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