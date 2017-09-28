Ушел мужчина-легенда. Скончался Хью Хефнер

В США скончался весьма известный мужчина. Основатель Playboy Хью Хефнер (Hugh Hefner), которого называют американской иконой, ушел на 92-м году жизни. Дата и место похорон уточняются.

«Хью М. Хефнер, американский кумир, который в 1953 году представил миру журнал Playboy и превратил компанию в один из самых известных в мире американских брендов в истории, спокойно ушел из жизни сегодня вследствие естественных причин в своем доме - особняке Playboy - в окружении любимых», - говорится в некрологе компании Playboy Enterprises.

Как напоминают СМИ, самый известный журнал для мужчин выходит с декабря 1953 года (обложку первого номера украсило фото Мэрилин Монро). Два года назад издание объявило об отказе от публикации обнаженных моделей, и "под занавес" для Playboy согласилась позировать обнаженной Памела Андерсон (ранее актриса позировала для журнала более 10 раз). Однако в прошлом году редакция решила вернуться к прежнему формату.

Пользователи соцсетей скорбят об издателе, которого называют: «Мужчина, миф, легенда». «Когда умирает Хью Хефнер, никто не говорит: он сейчас в лучшем из миров», - отмечают в Twitter.

Напомним, в ночь на 1 января 2013 года Хефнер женился на 26-летней модели Кристал Харрис. Это был третий брак Хью. Состояние Хефнера на момент смерти оценивалось в 50 миллионов долларов.

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Источник фото: Globallookpress.com